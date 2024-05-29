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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda polislere saldıran şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 30'u hakkında on yedişer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 30'u hakkında on yedişer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin aralarında "Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, 25'i tutuklu 30 şüphelinin "görevi yaptırmamak için direnme" "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl dokuzar aydan on yedişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, DİSK, KESK, DEM Parti, HDP, TMMOB, TDB, SOL Parti ve CHP İstanbul İl Örgütü gibi çeşitli konfederasyon, sendika, STK, marjinal grup ve oluşumlar tarafından, sosyal medyadan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane Parkı'nda kanunsuz yürüyüş gerçekleştireceğine dair çağrılarda bulunulduğu belirtildi.

Fatih Kaymakamlığınca alınan yasaklama kararına istinaden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, belirtilen yer ve çevresinde olmak üzere kapama ve arama noktaları oluşturularak gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen iddianamede, grupların birlikte ve bireysel olarak olay yerine geldikleri ifade edildi.

İddianamede, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile emniyet tedbirlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı arasında saat 08.30'da yapılan müzakerede, yapılan eylemin kanunsuz olduğu, Taksim Meydanı'nda toplu yapılacak etkinliğe izin verilmediği, bu konuda yasaklama kararı bulunduğu, Taksim Meydanı'na yürüyüşe izin verilmeyeceği ve eyleme son verip dağılmaları gerektiğinin bildirildiği aktarıldı.

Polislere su damacanası, taş ve flamalarla saldırıldı

İlerleyen saatlerde katılımcı sayısının 20 bine ulaştığı alanda, yeniden dağılma uyarısında bulunulduğu kaydedilen iddianamede, saat 11.35'te saldırgan grupların emniyet görevlilerine taş ve flamalarla saldırmaya başladıkları belirtildi.

İddianamede, flamaları bulunan ve aralarında maske takanların da olduğu gruplardan 150 kişinin, taş, su damacanası, flama sopası, el ve tekmelerle polis kalkanlarına, ara boşluklardan ise polislerin vücutlarına ve kafalarına vurmaya başladıkları bilgisine yer verildi.

Saldırgan grubun eylemlerine devam ettiği kaydedilen iddianamede, "Ayrıca itme, çekme ve vurmak suretiyle 35 boy kalkanı, 77 görev kalkanı, 1 el telsizi, 22 kask, 23 gaz maskesi, 1 ZET tüfeğine zarar verdiklerinin tespit edildiği, benzer eylem ve polise yönelik saldırıların belirli aralıklarla saat 12.44'e kadar devam ettiği" belirtildi.

Hangi şüphelinin hangi polisi yaraladığı belirlenemedi

İddianamede, bu süre zarfında yine polislere yönelik cam şişe ve taş gibi sert cisimlerin fırlatıldığı, aynı zamanda yine flama sopalı ve fiziki saldırıların devam ettiği, olayların yapılan müdahale sonrası saat 13.05'te son bulduğu ifade edildi.

Çıkan olaylarda saldırganlar tarafından yaralanan polis memurları ile şüphelilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede, görüntülerden polis kalkanına tekme attığı belirlenen şüpheli Bekir Aslan'ın ifadesinde kimseye zarar verme amacı olmadığını, herhangi bir zarar tespiti durumunda ödeyebileceğini söylediği bildirildi.

İddianamede şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde birlikte hareket ettikleri belirtilerek, "Şüphelilerin taş, kaldırım taşı gibi sert cisim atmak, flama sopası, su damacanası ile vurmak, tekmelemek, yumruk atmak iteklemek suretiyle müşteki polis memurlarını yaraladıkları, olay yerinin çok kalabalık ve yaşanılan arbedenin büyük olması nedeniyle hangi şüphelin hangi müştekiyi yaraladığının tespitinin mümkün olmadığı" vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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