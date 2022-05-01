ESKİŞEHİR - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor
AA - İsmail Özdemir - Güncel
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Eskişehir'de bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Atatürk Bulvarı'nda toplanarak sloganlar eşliğinde Odunpazarı Meydanı'na yürüdü.
Eskişehir'de bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Atatürk Bulvarı'nda toplanarak sloganlar eşliğinde Odunpazarı Meydanı'na yürüdü.
Gruplar, meydandaki etkinliğin ardından dağıldı.
AA / İsmail Özdemir - Güncel