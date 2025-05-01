1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Yerini Buldu

Haber-Kamera: Tuba KARA

(İSTANBUL) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Saraçhane'de bir araya geldi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanda basın açıklaması yapıldı.

Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Saraçhane'de bir araya geldi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanda basın açıklaması yapıldı. Sabah saatlerinde Aksaray'daki sendika binası önünde davul zurna eşliğinde halay çekerek toplanan Nakliyat-İş üyeleri, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları eşliğinde Saraçhane'ye yürüdü. Grup adına açıklamayı Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı.

Küçükosmanoğlu, "Uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs hepimize kutlu olsun. 1 Mayıs, kapitalizme karşı direnişin mücadelesinden doğmuştur. İşçi sınıfının daha insanca yaşayabileceği bir ücret ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları talebiyle ortaya çıkmıştır. Tam 135 yıldır dünyanın dört bir yanında; İslam coğrafyasında, Latin Amerika'da, Avrupa'da, Afrika'da kutlanmaktadır." dedi. 2009'dan bu yana yüz binlerce işçi ve emekçinin meydanlarda olduğunu vurgulayan Küçükosmanoğlu, "1 Mayıs'lar, Taksim Meydanı'nın kazanılması için yürütülen kararlı bir mücadeledir. Bu mücadeleye sahip çıkılmadıysa, başka bir yerde miting yapmakla Taksim'e sahip çıkılmış olunmaz" ifadelerini kullandı.

Ardından, bir grup Nakliyat-İş Sendikası üyesi polis kontrolünde Taksim Meydanı'na çıktı.