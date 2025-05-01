Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

Görüntüleri inceleyen ekipler harekete geçti! Meğer 2 kişi daha varmış
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Yerini Buldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saraçhane'de toplandı. Basın açıklaması ile kutlamalar gerçekleştiren sendika üyeleri, Taksim Meydanı'na yürüdü.

Haber-Kamera: Tuba KARA

(İSTANBUL) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Saraçhane'de bir araya geldi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanda basın açıklaması yapıldı.

Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Saraçhane'de bir araya geldi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanda basın açıklaması yapıldı. Sabah saatlerinde Aksaray'daki sendika binası önünde davul zurna eşliğinde halay çekerek toplanan Nakliyat-İş üyeleri, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları eşliğinde Saraçhane'ye yürüdü. Grup adına açıklamayı Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı.

Küçükosmanoğlu, "Uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs hepimize kutlu olsun. 1 Mayıs, kapitalizme karşı direnişin mücadelesinden doğmuştur. İşçi sınıfının daha insanca yaşayabileceği bir ücret ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları talebiyle ortaya çıkmıştır. Tam 135 yıldır dünyanın dört bir yanında; İslam coğrafyasında, Latin Amerika'da, Avrupa'da, Afrika'da kutlanmaktadır." dedi. 2009'dan bu yana yüz binlerce işçi ve emekçinin meydanlarda olduğunu vurgulayan Küçükosmanoğlu, "1 Mayıs'lar, Taksim Meydanı'nın kazanılması için yürütülen kararlı bir mücadeledir. Bu mücadeleye sahip çıkılmadıysa, başka bir yerde miting yapmakla Taksim'e sahip çıkılmış olunmaz" ifadelerini kullandı.

Ardından, bir grup Nakliyat-İş Sendikası üyesi polis kontrolünde Taksim Meydanı'na çıktı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.