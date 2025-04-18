Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Gazeteciliğin şehvetiyle paylaşım yaptım

Rasim Ozan'ın savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "şehvet" vurgusu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Ülke Genelinde Düzenlenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek. TÜRK-İŞ İstanbul'da, HAK-İŞ Rize'de kutlama yapacak. DİSK ve KESK ise İstanbul'da etkinlik gerçekleştirecek. 1 Mayıs tarihi, işçilerin dayanışma mücadelesinin simgesi olarak kutlanıyor.

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek.

Geçen yıl "Vergide Adalet" temasıyla 1 Mayıs programını Bursa'da düzenleyen TÜRK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs'ta İstanbul Kartal Meydanı'nda olacak.

TÜRK-İŞ, gelir vergisi başta olmak üzere çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşıyacak.

Geçen yıl 1 Mayıs'ı Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden Kocaeli'de kutlayan HAK-İŞ, bu yıl ÇAYKUR işçileriyle dayanışmak için Rize'de kitlesel program düzenleyecek.

Programda işçilerin geçim koşulları ve Gazze'de yaşanan insanlık dramının da aralarında olduğu konular dile getirilecek.

1 Mayıs'ı İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleriyle ortak kutlama geleneğini sürdüren DİSK ve KESK, bu yıl da İstanbul'da olacak.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ise 1 Mayıs'ı Ankara'da ayrı meydanlarda kutlayacak. Memur-Sen Anıtpark'ta, Türkiye Kamu-Sen ise Kolej Meydanı'nda program düzenleyecek.

İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı

İşçilerin, günlük çalışma süresine karşı küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi farklı adlarla resmi olarak kutlanıyor.

Tarihi 1890'lı yıllara uzanan işçi bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911 yılında Selanik'teki tütün, pamuk ve liman çalışanlarınca kutlanırken İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

2009'da resmi tatil ilan edildi

Osmanlının ardından, Cumhuriyet döneminde Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde 1 Mayıs 1922'de Ankara'da İşçi Bayramı olarak kutlandı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.