1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Maltepe'de yapıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapıldı. Sendikalar ve vatandaşlar saat 10.30'dan itibaren alana girmeye başladı. Polis ekipleri, alanının girişinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu da kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kalabalık olaysız dağıldı.