1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Kartal Meydanı'nda Başladı

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri farklı noktalarda toplanma çağrısında bulundu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Türk-İş, Türk- Metal İş sendikası üyeleri Kartal Meydanı'nda kutlayacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kartal Meydan'ında geniş güvenlik önlemi alındı. Sabah erken saatlerden itibaren kutlamaların gerçekleşeceği Kartal Meydanı ve çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Araç girişinin olmadığı meydan ve çevresindeki araç ve yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi. TOMA'lar ve polis ekipleri meydan ve çevresinde hazır bekletiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Kartal'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılması bekleniyor