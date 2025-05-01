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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Devam Ediyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Devam Ediyor
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok şehirde çeşitli sendikalar ve siyasi partiler tarafından kutlanıyor. Güvenlik önlemleri altında yürüyüş ve mitingler gerçekleştiriliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor...

09.30 - 12.00 - 13.00 - Bazı sosyalist partiler, sendikalar ve gençlik gruplarının Taksim Meydanı'na yaptığı yürüyüş çağrısıyla ilgili gelişmeler Şişli, Beşiktaş ve Taksim meydanı'nda takip ediliyor. TÜRK-İŞ Kartal Meydanı'nda; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ise Kadıköy İskele'de 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

11.00 - Memur-Sen, 1 Mayıs'ı Anıtpark'ta kutlayacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

11.00- TÜRK-İŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

11.00- CHP İzmir İl Örgütü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın katılımıyla Kültürpark Lozan Kapısı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İZMİR)

11.00 - 13.00 - İzmir'de Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı'ndan sendikalar, bazı siyasi partiler ve STK'lar yürüyüşle Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek miting katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İZMİR)

12.00 - 13.30 - DİSK, KESK, TMMOB ve bazı sivil toplum örgütleri, Atatürk Kültür Merkezi'nden yürüyerek 1 Mayıs'ı Tandoğan'da mitingle kutlayacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.00- Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Kolej Meydanı'nda toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi İstasyon Meydanı'nda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katılımıyla düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DİYARBAKIR)

13.30- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısınan ardından açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
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