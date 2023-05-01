1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü başkentte kutlandı

Ankara'da, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Ankara'da, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Anadolu Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikalar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Tabip Odası, sivil toplum örgütleri ile bazı siyasi parti üyeleri katıldı.

Polis noktalarında üstleri arandıktan sonra kutlama alanına giren gruplar, taşıdıkları pankart ve flamalarla renkli görüntüler oluşturdu.

DİSK Ankara 1 No'lu Şube Sekreteri Zeynep Mucukgil, yaptığı konuşmada, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının yasla karşılandığını ve deprem nedeniyle hayatını kaybeden insanları unutmayacaklarını belirtti.

Mucukgil, bu yılın 1 Mayıs'ının yeni bir başlangıç olacağını ifade ederek, "Bu ülkenin gerçek sahipleri olarak geleceğimize sahip çıkacağız." dedi.

Daha sonra müzik eşliğinde halay çeken katılımcılar, slogan atarak alandan ayrıldı.