Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kızılkaya, mesajında, emeklerini ortaya koyarak üretime ve ülkenin gelişesine yaptıkları katkılardan dolayı çalışanların günlerini kutladı.

"Emek, çalışanın sermayesidir." ifadesinde bulunan Kızılkaya, şu görüşlere yer verdi:

"Çocuğunu okutmak için sarf ettiği güçtür. Ailesine bakmak için harcadığı enerjidir. Kısaca emek, alın teriyle elde edilen huzurdur. Emeğin ve dayanışmanın sembolü 1 Mayıs, mutlu yuvalar inşa ederken elleri nasır tutan ustanın, sofralarımızı katıksız bırakmayan fırıncının, doğal sebze ve meyveler yetiştiren çiftçinin, sabah ezanıyla sokakları pırıl pırıl yapan temizlik işçisinin, kamuoyuna doğru bilgiyi ulaştıran gazetecinin, canımızı emanet ettiğimiz sağlıkçının ve daha nice emekçinin bayramıdır. Güçlü bir Türkiye hedefimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."