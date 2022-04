EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, 1 Mayıs'ın dünya çapında kutlanan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olduğunu belirtti.

1 Mayıs'ın alın terinin ve emeğin günü olduğunu aktaran Gürkan, "İşçilerimizin ve emekçilerimizin döktüğü alın teri, verdiği emek, üretime sağladıkları katkı, geleceğe güvenle bakmamıza neden olmakta, yarınlarımıza ışık olmaktadır." ifadelerini kullandı.

İşçi ve çalışanların gününü kutlayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Her türlü şartta emek veren işçi kardeşlerimizin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Edirne'mizin ve ülkemizin kalkınması için canla başla alın ve akıl teri döken, güçlü Türkiye'nin mimarları işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve umutlu bir hayat sürdürmelerini temenni ediyorum."

AK Parti İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Türkiye'nin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan, emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülke için değer üreten bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs'ın çalışanların sorunlarının dile getirilmesine, çözüm yollarına ilişkin görüşlerin tartışılmasına olanak sağladığını belirten İba, "Emekçilerimizin demokratik yollarla dile getirdiği tüm taleplerini dikkate alarak, devletimizin tüm kurumlarıyla, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, çalışanlarımızın sorunlarının çözümü ve hayat şartlarının iyileştirilmesi hususlarında çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İba, işçi ve emekçilerin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştıklarını vurguladı.

İstihdamı artırmak ve işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbirin hayata geçirildiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde ettiler. Türkiye olarak bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü koordinasyonunda devletimizin ilgili tüm kurumları üreticilerimizi korumak, üretimin aksamaması ve istihdam kaybının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri almış ve başarılı bir yönetim ortaya koymuştur.

Hayatını emekleriyle kazananlar, geçimini alın teriyle elde ettikleri helal kazançlarla sağlayanların her zaman destekçisi olacağız. Emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bugünde tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Günü'nü kutluyorum."

CHP İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, 1 Mayıs'ın iyiliğin, birliğin, güzelliğin birleştiği alın terinin, helal kazancın, barışın simgeleştiği gün olduğunu belirtti.

Emek ve Dayanışma Günü'nün bayram havasında geçmesini dileyen Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatındaki zorlukların ve sorunların çözüme kavuşması en büyük arzumdur. En yüce değer olan emeğin alın terinin üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bugünde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir' sözünden hareketle fabrika bacalarının tütmesi sanayide makinelerin işlemesi, tarlada traktörlerin çalışması için daha çok çalışacağımız günlere ulaşmak dileğimle emeğin ve emekçinin 1 Mayıs gününü kutluyorum."