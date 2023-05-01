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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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Malatya Valisi Hulusi Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şahin, 1 Mayıs'ın emeğin ve alın terinin kutsallığını yansıtan, işçi ve emekçilerin dostluk, birlik ve beraberliğinin simgesi olarak kutlandığını belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, 6 Şubat'taki depremlerin ardından zor ve sıkıntılı günlerden geçilen bu dönemde dostluk ve dayanışmayı arttırmasını, birlik ve beraberliği pekiştirmesini dileyen Şahin, "Bu vesileyle emekleriyle bu ülkeye değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, emeği ve alın teri için çalışırken hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, aziz milletimizin tüm fertlerini, sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

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