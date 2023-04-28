1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı. 1 Mayıs Tertip Komitesi'nce yapılan anmada, hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından anıt önüne karanfil bırakıldı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) üyelerinden oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak için saat 11.00'de Kazancı Yokuşu'nda bir araya geldi. Anmada, hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek sayılarak saygı duruşunda bulunuldu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu yıl ki 1 Mayıs'ı depremin acısıyla karşıladıklarını ifade ederek "Bundan tam 46 yıl önce, 1977 1 Mayıs'ında yitirdiğimiz arkadaşlarımızı ve sonrasında da Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesinde Şişhane'de ve Kadıköy'de yitirdiğimiz sınıf kardeşlerimizi anmak için bir aradayız. Her yıl 1 Mayıs'ta burada olmak, Taksim'de Kazancı Yokuşu'nda olmak 1977'de yitirdiğimiz kardeşlerimizi anmak, sadece bir anıyı ve geleneği yaşatmak değil. Aynı zamanda geleceğe dair, aynı zamanda ülkemizin aydınlık geleceğini kurmaya dair kararlığımızı ve irademizi ortaya koyma açısından da önemli. Hepimizin bildiği 1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. 1 Mayıs, yılın 364 günü çalışan, üreten, bu ülkenin ve dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanların, işçi sınıfının, emekçilerinin, yılın 1 günü kendi talepleriyle, kendi mücadele azmiyle, kararlığıyla, gelecek dünya düşleriyle alanlarda olduğu gün. 1 Mayıs bütün dünya işçi sınıfının dünyanın dört bir yanında 5 kıtada yüzünü hiç görmediğimiz ve göremeyeceğimiz binlerce kilometre ötedeki sınıf kardeşlerimizle sesimizi ve sözümüzü buluşturduğumuz gün. Bizler bu yıl ülkemizde 1 Mayıs'ı çok ama çok acılı, hüzünlü, yaralı, kederli ama bir o kadar da kararlı, mutlu ve heyecanlı olduğumuz bir tarihsel anda karşılıyoruz. Kararlığımız deprem felaketinin, 85 milyon insanımızın yüreğinde açtığı yaraların derinliğinden geliyor" dedi.Ölenlerin anısına, Kazancı Yokuşu'ndaki anıtın önüne karanfil bırakılmasının ardından grup üyeleri Şişhane Parkı'na yürüdü. 1 Mayıs Tertip Komitesi, burada da 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı'yı anarak karanfil bıraktı.