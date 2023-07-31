1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Batman'da sokak ortasında silahlı kavga; 1 ölü (2)Batman'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Ferhat Uçar'ın (22) tabanca ile öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Batman'da sokak ortasında silahlı kavga; 1 ölü (2)

Batman'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Ferhat Uçar'ın (22) tabanca ile öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kimliği henüz belirlenmeyen kişinin, tartıştığı Ferhat Uçar'a tabanca ile ateş edip, kaçtığı görüldü.

(DHA)