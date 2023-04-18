1 kişinin öldüğü komşuların silahlı kavgası cep telefonu kamerasında

KONYA'da dün Ercüment Atçı'nın (30) öldüğü akrabası Hasan Lorascan'ın (31) da yaralandığı iki komşu arasındaki kavga sonrası gözaltına alınan, ilk ifadesinde silahı kendisinin kullandığını söyleyen Volkan Polat'ın (34) babasını korumaya çalıştığı ortaya çıktı. Çevredekilerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde, 2 kişiyi babası Sadık Polat'ın vurduğu tespit edildi. Baba- oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Çakabey Caddesi'nde oturan Volkan Polat hakkında, bir süre önce komşusunun akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Alınan sağlık raporlarında istismar bulgusuna rastlanmayınca savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu nedenle komşu olan Polat ve Atçı aileleri arasında husumet oluştu. İki aile, 3 ay önce de bu nedenle kavga etti.

Baba ve oğul, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolüne getirildiklerinde gazeteciler, Sadık Poplat'a 'Neden öldürdün?' diye sordu. Bu sırada oğlu Volkan Polat 'Ben öldürdüm' diye cevap vererek babasını korumaya çalıştı.