1 kişinin öldüğü 'kira zammı' kavgası sonrası yaşananlar kamerada (2)
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TUTUKLANDIRize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada, kiracısının yeğeni Halil Ak'ı (27) bıçaklayarak öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Mücahit Kazancı (29), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDI
Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada, kiracısının yeğeni Halil Ak'ı (27) bıçaklayarak öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Mücahit Kazancı (29), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Can Peçe - Güncel