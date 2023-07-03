1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada, bir cip ile hafif ticari araç çarpışmış ve kaldırıma çıkan araç 3 kişiye çarpmıştı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.