1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kahvehane baskını şüphelileri adliyede

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir kahvehaneyi basıp, husumetli oldukları Mustafa Er'i (29) öldürüp, 5 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 5'i adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir kahvehaneyi basıp, husumetli oldukları Mustafa Er'i (29) öldürüp, 5 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 5'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.K.'nin kardeşine ait otomobil, dün gece evinin önünde kurşunlandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 23 Nisan saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda; M.D.Ç. (20) ve C.K. (25), husumetli olduğu ileri sürülen Mustafa Er, Ali Ay (44), İbrahim Yılmaz (30), Mehmet Yavuz (21), Erkmen Akbulak (31) ve Yiğit Yavuz'un (29) bulunduğu kahvehaneye geldi. M.D.Ç. ve C.K., tabanca ile husumetlilerine peş peşe ateş etti. Olayda, Mustafa Er ve yanındaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Er, hayatını kaybetti, Ali Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Poliste 36 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Mustafa Er, ertesi gün toprağa verildi.

Olayın şüphelilerinden C.K.'nin kardeşine ait otomobil, dün gece evinin önünde kurşunlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren R.Ç.B. ve O.D. isimli şüpheliler, kullandıkları silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.