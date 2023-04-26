1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRIDA 11 GÖZALTI

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, oto yıkama dükkanına ateş açıldı. Saldırı sırasında dükkanda bulunan Mehmet Servan Bayram (32) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden F.Y.B., K.S., A.E., S.S.G., C.C., H.E. adliyeye sevk edildi.

Olay, Bahriye Üçok Mahallesi'nde 22 Nisan saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Rüştü Şardağ Caddesi'ndeki oto yıkama dükkanına gelen şüpheliler, dükkanın içerisinde bulunanlara ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, arkadaşlarıyla sohbet etmek için gittiği oto yıkama dükkanında kurşunların isabet ettiği Mehmet Servan Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda 3 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bayram'ın cenazesi, pazar günü toprağa verildi. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen 11 şüpheli Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 3 muşta, 1 pompalı tüfek, 466 tabanca fişeği ve 25 adet kartuş ele geçirildi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 11 şüpheliden F.Y.B., K.S., A.E., S.S.G., C.C., H.E. adliyeye sevk edilirken, diğer 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.