Muş Oto Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ve kazaya neden olan şoförün ifadesi ortaya çıktı. Muş'ta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın aniden savrulduğu anlar yer aldı. Sürücünün Hürriyet Polis Karakolunda verdiği ifadesinde, kaza kastı olmadığını ve çok üzgün olduğunu belirtti. Fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını kaydeden araç şoförü, sonrasında kaza olduğunu ve hastanede olduğunu hatırladığını ifade etti. Şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Kazaya şahit olan sanayi esnaflarından Suat Aydemir, 'Sanayide çalışıyorum. Sanayi kavşağında kaza oldu. Ses gelmesi ile birlikte etraf toz duman oldu. Dışarı çıktık baktık kaza olmuş. Yaralılar vardı. Olay yerine 112 ekipleri gelip olaya müdahale ettiler' dedi.

1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

MUŞ - Muş Oto Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ve kazaya neden olan şoförün ifadesi ortaya çıktı.

Muş'ta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın aniden savrulduğu anlar yer aldı.

"Fren yerine gaza bastım"

Sürücünün Hürriyet Polis Karakolunda verdiği ifadesinde, kaza kastı olmadığını ve çok üzgün olduğunu belirtti. Fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını kaydeden araç şoförü, sonrasında kaza olduğunu ve hastanede olduğunu hatırladığını ifade etti. Şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Kazaya şahit olan sanayi esnaflarından Suat Aydemir, "Sanayide çalışıyorum. Sanayi kavşağında kaza oldu. Ses gelmesi ile birlikte etraf toz duman oldu. Dışarı çıktık baktık kaza olmuş. Yaralılar vardı. Olay yerine 112 ekipleri gelip olaya müdahale ettiler" dedi.