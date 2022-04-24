Kocasinan Belediyesinin iftar programına yaklaşık 4 bin kişi katıldı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesince geleneksel hale getirilen iftar programı, Erkilet Osmangazi Mahallesi ile devam etti.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile iftar öncesi masaları tek tek gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı iftar programında konuşan Çolakbayrakdar, ramazan ayının bereket ve paylaşmanın simgesi olduğunu belirtti.

Bereketli bir iftar sofrasında beraber olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Rabbim, her daim Kocasinan'ımıza, Kayseri'mize ve Türkiye'mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Teravih namazının ardından vatandaşlara belediyenin "İkram Lokması"ndan dağıtan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinledi.