1. Karabağ Savaşı şehidi Yerbol Barınbetov, ana vatanı Kazakistan'da unutulmadı

1. Karabağ Savaşı sırasında gönüllü olarak Azerbaycan safında yer alan ve şehit düşen Yerbol Barınbetov'un hikayesi, ana vatanı Kazakistan'da kitaplaştırıldı.

1. Karabağ Savaşı sırasında gönüllü olarak Azerbaycan safında yer alan ve şehit düşen Yerbol Barınbetov'un hikayesi, ana vatanı Kazakistan'da kitaplaştırıldı.

1. Karabağ Savaşı şehidi Yerbol Barınbetov'un ismi, ana vatanı Kazakistan'da unutulmadı.

Azerbaycan tarafında gönüllü savaşan ve şehit düşerek Bakü'deki 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe defnedilen Barınbetov'un hayat hikayesi, Kazakistan'da kitap olarak yayımlandı.

Kazak yazar Nasiha Gumarkızı tarafından kaleme alınan "Yerbol, Karabağ Şehidi" kitabı, ülkenin Astana ve Almatı şehirlerinde düzenlenen törenlerle tanıtıldı.

Gumarkızı, Kazak asker Barınbetov'un hayat hikayesini AA muhabirine anlattı.

Barınbetov'un Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl eyaletinde dünyaya geldiğini aktaran Gumarkızı, Barınbetov'un bölgede Afganistan ile Tacikistan arasındaki sınır savaşı, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ Savaşı'nın meydana geldiği dönemde askere çağrıldığını söyledi.

Gumarkızı, bu dönemde sözleşmeli olarak hava birliklerinde 6 aylık eğitimini tamamlayan Barınbetov'un gönüllü olarak Azerbaycan'ı tercih ettiğini dile getirdi.

"Annesi oğlunu çok bekledi"

Barınbetov'un Azerbaycan ordusuna resmen dahil olduktan sonra cepheye gönderildiğini kaydeden Gumarkızı, "Keşif ve sabotaj birliğinin komutanıydı. Çok sayıda operasyonda yer aldı. Daha 19 yaşındayken 20 Nisan 1994'te Karabağ'da şehit düştü." dedi.

Barınbetov'un Azerbaycan şehitliğinde onurla defnedilen tek Kazak olduğunu belirten Gumarkızı, "Çok genç olmasına rağmen Yerbol, Azerbaycan halkının bizim için kandaş ve kardeş halk olduğunu anlıyordu. Karabağ'ın tarihini anlıyordu ve doğal olarak Müslüman Türk ülkesine katkıda bulunmak ve savunmak istedi." ifadelerini kullandı.

Gumarkızı, Barınbetov'un ismini unutturmamak için bu kitabı kaleme aldığını kaydetti.

Ailesinin, şehit düştüğünü bilmeden oğullarını aradığını da anlatan Gumarkızı, şöyle devam etti:

"Onun hikayesinde acı ama gerçek olan bir başka husus var. Yerbol, 28 yıldır kayıptı. Ailesi kendi çapında onu aramaya çalıştı. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ilk yıllarıydı ve cumhuriyetlerde büyük bir kargaşa vardı. O dönem ne Kazakistan ne Azerbaycan yetkili organları böyle taleplere hazırdı. Soyadındaki harf hatası, doğum tarihi gibi teknik hatalardan dolayı ailesi onu 28 yıl bulamadı."

Gumarkızı, özellikle annesinin oğlunu çok beklediğini dile getirerek, "Annesi ile babası bu dünyadan evlat özlemiyle göçüp gitti." diye konuştu.

Azerbaycan'da şehit statüsü verildi

Yermek Zaulaulı, yeğeni Barınbetov'un hep asker olmak istediğini söyleyerek, "Onunla birlikte büyüdük. Küçükken askeri üniforması olan insanlara özenirdi." dedi.

Geçen yıl Barınbetov'un iki erkek kardeşiyle Bakü'ye giderek mezarını ziyaret ettiklerini anlatan Zaulaulı, "Yerbol'un yokluğu en çok annesini üzdü. Köy okulunda yıllarca öğretmenlik yaptı ama evlat acısına dayanamadı, hastalanarak hayatını kaybetti." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Agalar Atamoglanov da Yerbol Barınbetov'un 1. Karabağ Savaşı'nın kahramanlarından olduğunu ve Azerbaycan'da kendisine şehit statüsü verildiğini belirtti.

Atamoglanov, Barınbetov'un vatanseverlik ruhuyla dolu hayatının genç nesillere örnek olması için bu gibi kitapların önemini vurgulayarak, "Yerbol, Azerbaycan'ın adaleti ve toprak bütünlüğü için savaştı." dedi.

Büyükelçi Atamoglanov, Nasiha Gumarkızı'nın kaleme aldığı kitabın iki kardeş ülke ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.