1 Günlük Bebek Ankara'ya Ambulans Uçakla Sevk Edildi

Mardin'de 1 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören, özofagus atrezisi (bebeğin yemek borusunun bir kısmının düzgün gelişmemesi) teşhisi konulan 1 günlük bebek Çiğdem B'nin, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığınca, bebek için Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

Hastaneden alınarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.