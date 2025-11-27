1. Emekli Kurultayı'nda Ortak Mücadele Çağrısı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) çağrısıyla yapılan 1'nci Emekli Kurultayı'nın sonuç bildirgesinde, emekli aylıklarının iyileştirilmesi, intibak düzenlemesi, sendikal hakların güvence altına alınması ve kaybedilen hakların geri alınması için ortak mücadele çağrısı yapıldı. Katılımcı emekli örgütleri, "2026 yılını emekli mücadele yılı ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

TİP öncülüğünde 23 Kasım 2025'te düzenlenen 1. Emekli Kurultayı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, bütçe görüşmelerinin sürdüğü dönemde "bir avuç zengin için değil, emekçi ve emekli için bütçe" talebi yinelendi.

Kurultayda, SGK'ya ayrılan bütçe payının artırılması, 2008 öncesi aylık bağlama oranlarına dönüş, intibak yasasının çıkarılması, staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı sayılması, BAĞ-KUR'lu emeklilerin eksik prim ve tescil sorunlarının çözülmesi gibi başlıca talepler dile getirildi. Emekliler ayrıca, EYT düzenlemesinde eksik kalan 5000 prim günü uygulamasının tamamlanmasını ve kısmi emeklilik hakkının tanınmasını istedi.

Bildiride, emekli aylıklarının büyümeden oluşan katma değer oranına göre belirlenmesi gerektiği vurgulanarak, bu oranın tekrar yüzde 30'dan yüzde 100'e çıkarılmasını sağlayacak yasal düzenlemenin "acilen Meclis'e sunulması" talep edildi. Kurultay, emekli sendikalarının anayasal güvenceye alınması ve yeni bir "Emekli Yasası" ile "Emekli Sendika Yasası"nın çıkarılması için birleşik mücadele kararlılığını da açıkladı.

Bildirgede, son 20 yılda kaybedilen hakların geri kazanılması için "çarşıda, pazarda, sokakta, alanda mücadele" vurgusu yapılırken, şu çağrıya yer verildi:

"2026 yılını emekli mücadele yılı ilan ediyor, herkesi başta sendikal hakkımız olmak üzere tüm kaybettiklerimizi geri alacağımız birleşik mücadeleye çağırıyoruz."

Kurultay bildirgesine imza atan örgütler arasında Tüm Emekliler Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Birleşik Emekliler Sendikası, DİSK Devrimci Emekliler Sendikası, Emekli Meclisi, Emekli Meclisleri Sendikası, Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu, Engelli Emekliler Federasyonu, EYT ve Emekliler Federasyonu ve Türkiye İşçi Partili Emekliler yer aldı.