'1. El Yapımı Kağıt Sempozyumu' başladı

Asitane Vakfı tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle ilki düzenlenen "El Yapımı Kağıt Sempozyumu" başladı.

Sanat Fabrikasının ürettiği "İstanbul Kağıt" markasının da tanıtıldığı etkinlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu'nda gerçekleşti.

Açılışta konuşan Asitane Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan, sempozyumun el yapımı kağıt alanında bir boşluğu dolduracağını ifade ederek, "Böyle bir etkinliği ilk kez düzenliyoruz ama bir farkındalık yaratmasının bile önemli olduğunu düşünüyorum. Sanat Fabrikasının ürettiği İstanbul Kağıt markamız bundan sonra İstanbul'da, Türkiye'de ve tüm dünyada yer alacak. Allah hayırlı etsin." dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu projeyi ilk duyduğumda, böyle bir sonuç çıkacağını açıkçası tahmin edememiştim. Bu yolculukta Asitane Vakfına çok destek olamasam da başarılarına şahitlik ettim. İstanbul Kağıt markasıyla çok daha güzel yerlere gideceğine eminim. Sempozyumun da bilgi paylaşımıyla sürece katkısının olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Olcay Aydemir'in yaptığı "Türkiye'de ve dünyada kağıt" başlıklı oturum düzenlendi.

Tüm gün devam edecek sempozyumda, el yapımı kağıt uygulama çalışmaları da yapılacak.