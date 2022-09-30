AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

İba, mesajında hiç kuşkusuz yaşlıların, geçmişin aynası geleceğin ise yol göstericileri olduğuna vurgu yaptı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nün heyecan ve mutlulukla kutladığını belirten İba, yaşlılara değer vermenin aziz Türk milletinin en önemli töresi, vazgeçilmez geleneği olduğunu belirtti.

"Yaşlılarımız bizlere, geçmişten geleceğe yol gösterici oluyor. Geçmişin aynası geleceğin ışıkları oluyorlar." diyen İba, mesajında şunları kaydetti:

"Kültürün, örf ve adetlerin yarına taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olan ve kazandıkları hayat tecrübeleriyle bizlere yön gösteren kıymetli büyüklerimiz için özel bir anlam ifade eden 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. Yaşlılarımıza değer vermek aziz Türk milletinin en önemli töresi, vazgeçilmez geleneğidir.

Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma görevi de bizlere düşmektedir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır"

Ülkenin her ilinde yaşlılar için açılan huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleriyle daha huzurlu bir yaşam sağlandığına vurgu yapan İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyeti ve girişimlerinin herkese örnek olması gerektiğini ifade etti.

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte yaşlıların yaşam kalitesini artırmak adına birçok yenilik yapıldığını aktaran İba, yaşlıların AK Parti'nin yaptığı değişimlerle gerekli desteği ve güvenceyi aldığını belirtti.

İba, tüm yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

"Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Günü'nü kutluyorum"

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Pekcanlı mesajında, geçmişte edindikleri deneyimlerle geleceğine ışık tutan yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Her yaşın bir güzelliği olduğu gibi yaşlılığında hayatın en güzel yanı olduğunu ifade eden Pekcanlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur" sözüne yer verdi.

Yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Pekcanlı, mesajında şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre, yaşlı nüfusumuzun beklentilerinin başında, saygınlık, yaşam giderlerinin kolayca giderilmesi ve sağlık hizmetlerine kolay erişim gelmektedir. Bundan dolayı yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları adına yaşlıların sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, bakım, barınma ve sağlık sorunlarının çözülmesine yönelik düzenlemelere ağırlık verilmesi ve özen gösterilmesi gereklidir.

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler 1990 yılında aldığı kararla 1 Ekim tarihini Dünya Yaşlılar Günü ilan etmiştir. Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, hangi yaşta olursa olsun tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Bu duygularla, tüm büyüklerimizin Yaşlılar Günü'nü kutluyorum, minnet ve şükran duygularımla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."