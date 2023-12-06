1. Dünya Savaşı'nda 3 dönem mezun veremeyen okulun öğrencileri, 7 ülkeden çocuklarla dünya barışı için şarkı söyledi

8 ülkenin çocukları video konferansta buluştu, dünya barışına şarkı ile dikkat çekti

KASTAMONU - Kurtuluş Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'nda tüm öğrencilerini ve öğretmenlerini cepheye gönderdiği için 3 yıl boyunca mezun veremeyen Kastamonu'daki Abdurrahmanpaşa Lisesi öncülüğünde, video konferans yoluyla bir araya gelen 8 ülkenin öğrenci ve öğretmenleri dünya barışı için şarkı söyledi.

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı dönemde 120 öğrencisini ve öğretmenlerini cepheye gönderdiği için 3 dönem mezun veremeyen Kastamonu'daki Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde, yaşatılan tarihi sorumlulukla önemli bir projeye imza attı. Bu çerçevede Abdurrahmanpaşa Lisesi, özellikle şu anda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek için 7 farklı ülkenin öğrenci ve öğretmenleriyle iletişime geçerek dünya barışı için şarkı söyledi. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi İngilizce Öğretmeni Hasret Şenoğlu danışmanlığında, Güney Kore rehberliğinde bir araya gelen öğrenciler, dünya barışına katkı sunmak istedikleri Korece şarkıyı hep birlikte seslendirdi. Türkiye ve Güney Kore'nin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri, Peru, İtalya, Fransa, Filipinler ve Hindistan olmak üzere 8 ülkenin öğrencileri ve öğretmenleri projeye katılarak destek verdi.

Video konferans üzerinden bir araya gelen öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde dünya barışı için seslendirdikleri şarkı ile dünya barışı için farkındalık oluşturdu. 8 ülkenin öğrencileri, hep bir ağızdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" mesajını da İngilizce olarak dile getirdi. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencileri Zeynep Gülce Köksal, Sude Tülüce ve Zeynep Özçelik, Çanakkale Savaşına giden öğrencilerin isimleri ile savaştan dönenlerin silah, üniforma ve malzemelerinin sergilendiği müzeden projeye katıldı.

"Şarkımızda müziğin evrenselliğinden sanatın birleştiriciliğinden yararlandık"

Söyledikleri şarkıda müziğin evrenselliğinden ve sanatın birleştiriciliğinden yararlanmak istediklerini söyleyen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi İngilizce Öğretmeni Hasret Şenoğlu, "Biz, Kore Cumhuriyeti'nden Punsaeng Middle School ile 2 yıldır çeşitli projeler yürütmekteyiz. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında dünyanın gündeminden düşmeyen, çeşitli üzücü olaylar ve savaşlardan dolayı yeni bir proje gerçekleştirmeye karar verdik. Güney Kore'deki İngilizce öğretmenimizle birlikte 8 farklı ülkeden öğrenci temsilcilerini bir araya getirerek 'Barış İçin Söylüyoruz' temalı bir şarkı seslendirdik. Bu şarkımızda müziğin evrenselliğinden sanatın birleştiriciliğinden yararlandık. Özellikle Gazi Atatürk'ün, 'yurtta sulh, cihanda sulh" cümlesini öğrencilerimizin vurguladığı bir kesit bulunuyor projemizde. İngilizce olarak Atatürk'ün evrenselliğini tüm dünyaya bir kez daha duyurmuş olduk. Bu projenin bir parçası olmaktan İngilizce öğretmeni olarak özellikle Abdurrahmanpaşa Lisesinin bir öğretmeni olarak bundan gurur duyuyorum" dedi.

"3 dönem boyunca mezun verememiş okulumuzdan dünyaya barış çağrısında bulunduk"

Öğrenci ve öğretmenlerini cepheye gönderdiği için 3 dönem boyunca mezun veremeyen okuldan dünyaya barış çağrısında bulunduklarını belirten Şenoğlu, "Okulumuzun öğrencileri bu projede özellikle öncülük etmekten ve katkı sunmaktan onur ve gurur duymaktadır. Çünkü Abdurrahmanpaşa Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kurtuluş Savaşında ve 1. Dünya Savaşı'na öğretmen ve öğrencilerini gönderdiği için 3 dönem boyunca mezun verememiş bir okulumuzdur. Anadolu'da kurulan ilk okulumuzdur. Bizler de Güney Kore'deki kardeş okulumuzla birlikte çalışmayı yapmak istedik. Bizler de onlarla çalışmak istedik. Çünkü her iki ülke de savaşın acı yüzünü yaşamış, deneyimlemiş ülkelerdir. Ülkemiz, Kore Savaşı'nda Güney Kore'ye destek vermiştir. Bizler de Kurtuluş Savaşı'nda ve 1. Dünya Savaşı'nda okulumuzdan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. 'Barış İçin Söylüyoruz' temalı bu şarkıda tüm dünyaya sesimizi duyurmaktan onur ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"İnsanlar, hayvanlar özellikle de artık çocuklar ölmesin"

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Gülce Köksal da, "Her gün üzücü savaş haberleri aldığımız bu dönemde barış ile ilgili olan bu şarkıyı söyleyerek, dünyayı barışa davet ettiğimiz için çok mutluyuz. İnsanlar, hayvanlar özellikle de artık çocuklar ölmesin" diye konuştu.

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sude Tülüce ise, "Biz, bu projede 8 ülke ile birleşerek, barış temalı bir şarkı söyledik. Küçük bir adımda olsa dünya barışına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Başka ülkelerle özellikle barış temalı bir konuyla ilgili etkinlikte ve etkileşimde bulunmak beni mutlu etti, okulumuz adına bundan gurur duyuyorum" dedi.

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Özçelik de, Savaşlar nedeniyle 3 dönem mezun verememiş, öğrenci ve öğretmenlerini savaşlar sebebiyle kaybetmiş olan okulumuzun mensubu olmaktan ve bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.