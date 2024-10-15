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1 Dakikada Yakalanan Suçluya Polis Başarısı

1 Dakikada Yakalanan Suçluya Polis Başarısı
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Ordu Valisi Muammer Erol, kasten yaralama suçundan aranmakta olan bir şahsı 1 dakikada yakalayan polis memurlarına başarı belgesi verdi. Vali, emniyet mensuplarının özverili çalışmalarını takdir etti.

Ordu Valisi Muammer Erol, hakkında yakalama kararı çıkartılan kişiyi 1 dakikada yakalayan polis memurlarına başarı belgesi verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca kasten yaralama suçundan 8 Ekim'de saat 17.42'de, 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H'nin aynı gün 17.43'te Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Gülyalı ilçesinde yol uygulamasında yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Erol'un, Gülyalı Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli polis memurları Osman Özdemir ile Niyazi Furkan Çelik'i makamında kabul ederek başarı belgelerini verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Erol'un şu ifadelerine yer verildi:

"Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet veren emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen şahsı aynı gün 1 dakika sonra yakalayarak adalete teslim eden polis memuru arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyor, meslek yaşamlarında başarılarının devamını diliyorum."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polis memurları Özdemir ile Çelik'i başarılı çalışmalarından dolayı kutladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

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