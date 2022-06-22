1 çocuk annesini tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı (2)- Yeniden

BALIKESİR'de İsmail Ertek (56), tartıştığı 1 çocuk annesi Sevim Özdemir'i (42) pompalı tüfekle öldürdükten sonra polisler gelince kendi başına da ateş ederek ağır yaralandı. Ertek ile Özdemir'in, 6 yıldır gönül ilişkisi olduğu ileri sürüldü. Ertek'in ayrıca Özdemir'e yönelik uzaklaştırma kararını ihlal ettiği, elektronik kelepçe takılması yönündeki sonucun beklendiği öğrenildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Edremit ilçesindeki Baraj Caddesi Vergi Dairesi karşısında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Sevim Özdemir, tartıştığı evli ve 1 çocuk babası şoför İsmail Ertek tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaştıkları şüphelinin hedef gözeterek nişan aldığını görünce Ertek'i sağ ayak bileğinden vurdu. Ertek ardından elindeki tüfekle başına kendi başına ateş etti. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Ertek, tedaviye alındı. Olayın ardından polis ekiplerince soruşturma başlatılırken, İsmail Ertek'in, Sevim Özdemir'in TIR şoförü eşinin arkadaşı olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen İsmail Ertek'in eşinin, polislere, Sevim Özdemir ile kocasının 6 yıldır gönül ilişkisi olduğunu söylediği belirtildi.

İsmail Ertek'in 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'tehdit', 'hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'basit yaralama' ile 'kasten yaralama' dahil 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.