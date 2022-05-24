1 çocuk annesi eski arkadaşını öldürüp, intihar etti - Haberler

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1 çocuk annesi eski arkadaşını öldürüp, intihar etti

Demirören Haber Ajansı - İsmail Hakkı Seymen - Güncel
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1 çocuk annesi eski arkadaşını öldürüp, intihar etti

BURSA'da site bahçesinde tartıştığı 1 çocuk annesi eski arkadaşı D.K.'ya tabancayla ateş eden E.T.Ç. (44), aynı silahla kendini vurdu.

BURSA'da site bahçesinde tartıştığı 1 çocuk annesi eski arkadaşı D.K.'ya tabancayla ateş eden E.T.Ç. (44), aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan D.K. ve E.T.Ç. hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Eşrefiler Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde bulunan bankta birlikte oturarak sohbet eden E.T.Ç. ile eski arkadaşı D.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan E.T.Ç., D.K.'ya ateş etti. Sol göğsüne kurşun isabet eden D.K., kanlar içinde yere yığıldı. Ardından E.T.Ç. aynı silahı başına dayayıp ateş etti.

Olayı gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen D.K. ile E.T.C., ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Site çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde uzun süre boş kovan aradı.

Hastanede tedavi altına alınan evli ve 1 çocuk annesi D.K. ile E.T.Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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