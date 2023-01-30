1,5 MİLYONLUK 'ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ' VURGUNU; 5 GÖZALTI

AMASYA merkezli 3 ilde ÖTV muafiyetli araç satış sözleşmesi düzenleyip, 1 milyon 585 bin TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 5 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

AMASYA merkezli 3 ilde ÖTV muafiyetli araç satış sözleşmesi düzenleyip, 1 milyon 585 bin TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 5 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

Amasya'da oturan Bahattin İ., 9 Ocak'ta ÖTV muafiyetli araç satın almak için sosyal medyadan tanışıp, araç filosuna ait internet sitesi bulunan kişinin hesabına 400 bin TL yolladı. Daha sonra para yolladığı kişiye ulaşamayan Bahattin İ., durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis, Düzce ve Şanlıurfa'da da aynı yöntem ile dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Şüphelilerin araç filo bayilerini taklit ederek internet sitesi kurdukları, yabancı uyruklu kişilerin ismi ile çıkarılmış mobil hatlar üzerinden vatandaşlarla irtibata geçtikleri ve ÖTV muafiyetli araç satış sözleşmesi düzenleyip, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi

LÜKS HAYAT YAŞADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Kimlikleri saptanıp, ülke genelinde toplamda 1 milyon 585 bin TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için Amasya merkezli İstanbul ve Kayseri'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda; Tufan Eray A., Hüseyin E., İrem T., Habip T. ve Raif Uğur T., yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında polis ekiplerinin aramalarında; 8 telefon, 18 sim kart, 12 sim kart kutusu, 11 USB bellek, 25 banka kartı, yaklaşık 11 bin Euro, 10 ziynet eşyası, 42 uyuşturucu hap niteliği taşıyan madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde ettikleri kazançla lüks yaşam sürdükleri de tespit edilen şüpheliler, tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.(DHA)