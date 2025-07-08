1,5 Milyon Lira Çantayı Çalan 3 Peru Uyruklu Zanlı Tutuklandı

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Zeytinburnu'nda park halindeki aracın camını kırarak 1,5 milyon lira çantayı çalan 3 Peru uyruklu zanlı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı ve tutuklandı. Güvenlik kameraları olayın anını kaydetti.

Zeytinburnu'nda park halindeki aracın camını kırarak içerisinde 1,5 milyon lira bulunan çantayı çaldığı öne sürülen Peru uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mağdur M.P'nin 1 Temmuz'da iş yeri ödemeleri için bankadan çektiği 1,5 milyon lira paranın ticari aracının içerisinden çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 1 şüphelinin park halindeki aracın camını kırarak içerisindeki çantayı aldığını, daha sonra diğer 2 şüpheliyle olay yerinden kendi araçlarıyla kaçtıklarını tespit etti.

Peru uyruklu zanlılar T.P.L.H. (69), W.W.G.M. (43), J.A.P. B. (68) Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, 1 şüphelinin aracın camını kırıp içerisindeki çantayı alarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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