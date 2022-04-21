1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede (3)
Demirören Haber Ajansı - Ali Fuat Güçlüer - Güncel
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TUTUKLANANLARDAN BİRİ SENDİKA TEMSİLCİSİAfyonkarahisar'da, internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle ülke genelinde 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan 5 şüpheliden Muhittin Ok'un, Afyonkarahisar Belediyesi'nde Mezarlık Birim Sorumlusu...
TUTUKLANANLARDAN BİRİ SENDİKA TEMSİLCİSİ
Afyonkarahisar'da, internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle ülke genelinde 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan 5 şüpheliden Muhittin Ok'un, Afyonkarahisar Belediyesi'nde Mezarlık Birim Sorumlusu ve Bem-Bir-Sen İl Temsilcisi olduğu belirlendi.
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel