1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede (3) - Haberler

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1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede (3)

Demirören Haber Ajansı - Ali Fuat Güçlüer - Güncel
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1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede (3)

TUTUKLANANLARDAN BİRİ SENDİKA TEMSİLCİSİAfyonkarahisar'da, internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle ülke genelinde 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan 5 şüpheliden Muhittin Ok'un, Afyonkarahisar Belediyesi'nde Mezarlık Birim Sorumlusu...

TUTUKLANANLARDAN BİRİ SENDİKA TEMSİLCİSİ

Afyonkarahisar'da, internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle ülke genelinde 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan 5 şüpheliden Muhittin Ok'un, Afyonkarahisar Belediyesi'nde Mezarlık Birim Sorumlusu ve Bem-Bir-Sen İl Temsilcisi olduğu belirlendi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Karahisar, Sendika, Güncel, Haberler

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