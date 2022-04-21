1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede (3)

TUTUKLANANLARDAN BİRİ SENDİKA TEMSİLCİSİ

Afyonkarahisar'da, internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle ülke genelinde 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan 5 şüpheliden Muhittin Ok'un, Afyonkarahisar Belediyesi'nde Mezarlık Birim Sorumlusu ve Bem-Bir-Sen İl Temsilcisi olduğu belirlendi.