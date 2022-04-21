1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Ali Fuat Güçlüer - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
9 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDIAfyonkarahisar'da, internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle ülke genelinde 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin TL'sini dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
9 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'da, internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle ülke genelinde 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin TL'sini dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel