023 Tianjin Maratonu'na 30.000 Koşucu Katıldı

2023 Tianjin Maratonu'ndan çeşitli görüntüler

Yıllar süren aradan sonra yeniden düzenlenen 2023 Tianjin Maratonu, Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde gerçekleşti.

Tianjin Oditoryumu'ndan başlayıp Kültür Merkezi, Beş Cadde, Yüzyıl Saati, İtalyan Caddesi, Tianjin'in Gözü ve kentteki diğer simgesel bölgelerden geçen etkinliğe yaklaşık 30.000 koşucu katıldı.

İstatistiklere göre 29 ülke ve bölgeden 90.000'i aşkın kişi bu yılki Tianjin Maratonu'na katılmak için başvuruda bulundu. Başvuranların en yaşlısı 90, en genci ise 8 yaşında.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)