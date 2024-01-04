Fas, 2023 yılında 87.000 düzensiz göçmeni tutukladı

RABAT, 4 Ocak (Xinhua) -- Fas Ordusu Genel Komutanlığı, 2023 yılında ülkedeki askeri birim ve kolluk kuvvetlerinin, çoğu Sahra altı Afrika'dan gelen yaklaşık 87.000 düzensiz göçmeni tutukladığını bildirdi.

Ordudan Çarşamba günü yapılan açıklamada tutuklamaların, sınır ve deniz alanlarının izlenmesi ve sınır ötesi tehditlerle mücadele çabalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ordunun 2023 yılında Fas kara sularında bindikleri şişme botlarda zor durumda kalan 22.000'i aşkın göçmene kurtarma ve yardım hizmeti verdiği belirtildi.

Fas, daha iyi yaşam koşullarına erişmek amacıyla Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenler için transit ülke haline geldi.

Ordu, yılbaşı gecesi Fas'ın kuzeyindeki İspanyol yerleşim bölgeleri Ceuta ve Melilla'ya ulaşmaya çalışan 1.100'den fazla göçmeni durdurduğunu açıkladı.

2023 yılında Batı Afrika'nın Atlantik kıyılarından İspanyol Kanarya Adaları'na uzanan yeni bir rota, göçmenlerin daha fazla ilgisini çekti. İspanya Mülteciler Komisyonu, 2023'te adalara gelen göçmenlerin 2022'ye kıyasla yüzde 140 arttığını bildirdi.