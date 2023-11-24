023 Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı, Tianjin Belediyesi'nde Başladı

TİANJİN, 24 Kasım (Xinhua) -- Temel hedefi tüketimi artırmak olan 2023 Çin (Tianjin) Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı ve PECC Expo, Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde başladı.

TİANJİN, 24 Kasım (Xinhua) -- Temel hedefi tüketimi artırmak olan 2023 Çin (Tianjin) Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı ve PECC Expo, Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde başladı.

50.000 metrekarelik bir sergi alanına yayılan 1.500 uluslararası standın yer aldığı fuar; Rusya, Filipinler ve Tayland gibi ülkelerden gıda, şarap, kozmetik, oyuncak ve el sanatları ürünleri dahil olmak üzere çeşitli ürünleri bir araya getiriyor.

Yatırım müzakereleri, mal ticareti ve personel değişimi olmak üzere üç ana bölümden oluşan dört günlük etkinlikte bir dizi forum ve sözleşme imzalama etkinliği de yer alacak.

Fuarın ilki 1994 yılında düzenlenmişti. Fuar, 2011 yılından bu yana Pasifik Ekonomik İşbirliği Konseyi tarafından yetkilendirilen kapsamlı bir uluslararası fuar olan PECC Expo ile birlikte düzenleniyor ve Çin'in kuzeyinde etkisi giderek artan bir ticaret etkinliği haline geliyor.