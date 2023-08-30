023 Çin-Asean Eğitim İşbirliği Haftası Guiyang'da Başladı
Güncel Haberler
GUİYANG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde düzenlenen 2023 Çin-ASEAN Eğitim İşbirliği Haftası sırasında el sanatları ürünlerine bakan katılımcılar, 29 Ağustos 2023.
GUİYANG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde düzenlenen 2023 Çin-ASEAN Eğitim İşbirliği Haftası sırasında el sanatları ürünlerine bakan katılımcılar, 29 Ağustos 2023.
2023 Çin-ASEAN Eğitim İşbirliği Haftası Salı günü Gui'an Yeni Bölgesi'nde başladı. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel