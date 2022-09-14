022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Riyad'da Başladı Güncel Haberler RİYAD, 14 Eylül (Xinhua) -- 2022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kapılarını ziyaretçilere açtı. RİYAD, 14 Eylül (Xinhua) -- 2022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kapılarını ziyaretçilere açtı. "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" temasıyla düzenlenen üç günlük zirveye tüm dünyadan politikacılar, uzmanlar, yapay zekayla ilgilenen 10.000'den fazla kişi katılıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi'nde bir foruma katılan insanlar, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hu Guan/Xinhua) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi'ne katılan insanlar, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hu Guan/Xinhua) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi'nde zirvenin logosu önünde fotoğraf çektiren bir erkek, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hu Guan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Suudi Arabistan Eylül Riyad Güncel Haberler

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