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022 Ittf Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri

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022 Ittf Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri

CHENGDU, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da oynanan 2022 ITTF Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri'nde erkek takımları maçlarının 16.

CHENGDU, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da oynanan 2022 ITTF Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri'nde erkek takımları maçlarının 16. turunda Çin'in Hong Kong bölgesi sporcusu Ng Pak Nam ile mücadelesinde topu karşılayan Mısır'dan Mohamed El-Beiali, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Güncel Haberler

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