022 Ittf Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri Devam Ediyor Güncel Haberler CHENGDU, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da oynanan 2022 ITTF Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri'nde erkekler takımları ikinci grup maçlarında Fransa ve Hindistan arasındaki maçta Hindistan'dan Manav Vikash Thakkar ile... CHENGDU, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da oynanan 2022 ITTF Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri'nde erkekler takımları ikinci grup maçlarında Fransa ve Hindistan arasındaki maçta Hindistan'dan Manav Vikash Thakkar ile mücadelesindeki sayıyı kutlayan Fransa'dan Alexis Lebrun, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Güncel Haberler

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