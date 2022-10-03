022 Ittf Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri Devam Ediyor
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CHENGDU, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da oynanan 2022 ITTF Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri'nde, erkekler takımları ikinci grup maçını 3-1 kazanmalarının ardından Fransa'dan Felix Lebrun'ı tebrik eden Alman takımından Qiu Dang (sağda),
CHENGDU, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da oynanan 2022 ITTF Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri'nde, erkekler takımları ikinci grup maçını 3-1 kazanmalarının ardından Fransa'dan Felix Lebrun'ı tebrik eden Alman takımından Qiu Dang (sağda), 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel