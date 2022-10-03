Üye Girişi
Haberi Paylaş

022 Ittf Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri Devam Ediyor

Güncel Haberler

022 Ittf Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri Devam Ediyor

CHENGDU, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da oynanan 2022 ITTF Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri'nde, erkekler takımları ikinci grup maçını 3-1 kazanmalarının ardından Fransa'dan Felix Lebrun'ı tebrik eden Alman takımından Qiu Dang (sağda),

CHENGDU, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da oynanan 2022 ITTF Masa Tenisi Dünya Takımlar Şampiyonası Finalleri'nde, erkekler takımları ikinci grup maçını 3-1 kazanmalarının ardından Fransa'dan Felix Lebrun'ı tebrik eden Alman takımından Qiu Dang (sağda), 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Fransa Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title