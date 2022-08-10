022 Dünya 5g Kongresi Kapılarını Açtı HARBİN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de gerçekleştirilen 2022 Dünya 5G Kongresi'nde bulunan China Telecom fuar standını ziyaret eden insanlar, 10 Ağustos 2022. 2022 Dünya 5G Kongresi, Çarşamba günü Harbin'de başladı. HARBİN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de gerçekleştirilen 2022 Dünya 5G Kongresi'nde bulunan China Telecom fuar standını ziyaret eden insanlar, 10 Ağustos 2022. 2022 Dünya 5G Kongresi, Çarşamba günü Harbin'de başladı. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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