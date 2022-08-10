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022 Dünya 5g Kongresi, 5g'deki En Son Başarılar ve Bakış Açılarını Sunacak

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022 Dünya 5g Kongresi, 5g'deki En Son Başarılar ve Bakış Açılarını Sunacak

HARBİN, 10 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Dünya 5G Kongresi, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 10 Ağustos'ta başlayıp 12 Ağustos'a kadar devam edecek.

HARBİN, 10 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Dünya 5G Kongresi, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 10 Ağustos'ta başlayıp 12 Ağustos'a kadar devam edecek. Eyalet yönetimi genel sekreter yardımcısı Li Mingchun'a göre etkinlik, dünyadaki 5G gelişiminin en son başarılarını ve bakış açılarını buluşturmayı, dünya çapında bilim ve teknoloji sisteminin yanı sıra endüstriyel işbirliği için bir plan çizmeyi ve 5G inovasyon zincirinin, endüstriyel zincirin ve tedarik zincirinin yakın entegrasyonu için bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

9 Ağustos 2022'de çekilen fotoğraf, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki 2022 Dünya 5G Kongresi'nin basın ön gösteriminde 5G+ deniz ekipmanları için hazırlanan bir sergi alanını gösteriyor. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 2022 Dünya 5G Kongresi'nin basın ön gösteriminde, personel bir sergi standında cihazları test ediyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 2022 Dünya 5G Kongresi'nin basın ön gösteriminde, personel bir sergi standında çalışıyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 2022 Dünya 5G Kongresi'nin basın ön gösteriminde, personel bir sergi standında cihazları test ediyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 2022 Dünya 5G Kongresi'nin basın ön gösteriminde, personel bir sergi standında çalışıyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

9 Ağustos 2022'de çekilen fotoğraf, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki 2022 Dünya 5G Kongresi'nin basın ön gösteriminde 5G+ akıllı liman için hazırlanan bir sergi alanını gösteriyor. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 2022 Dünya 5G Kongresi'nin basın ön gösteriminde personel, bir sergi standını düzenliyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 2022 Dünya 5G Kongresi'nin basın ön gösteriminde personel, bir sergi standını düzenliyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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