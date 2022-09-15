022 Detroit Otomobil Fuarı Açıldı

DETROİT, 14 Eylül (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde düzenlenen 2022 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (NAIAS) sergilenen Chevrolet marka bir elektrikli pikap görülüyor, 14 Eylül 2022. Detroit Otomobil Fuarı olarak da bilinen ve Kovid-19 nedeniyle iki yıl ara verilen NAIAS Çarşamba günü başladı. Fuarda, Kuzey Amerika'da 2023 yılının Otomobili, Kamyonu ve SUV'u için yarı finalistler de açıklandı. (Fotoğraf: Michael Strong/Xinhua)