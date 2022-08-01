022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı 31 Ağustos-5 Eylül Tarihlerinde Düzenlenecek BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Park'tan bir manzara, 1 Ağustos 2022. 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Beijing'deki Shougang Park ve Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Park'tan bir manzara, 1 Ağustos 2022. 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Beijing'deki Shougang Park ve Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Eylül Güncel Haberler

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