022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı 31 Ağustos-5 Eylül Tarihlerinde Düzenlenecek - Haberler

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022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı 31 Ağustos-5 Eylül Tarihlerinde Düzenlenecek

022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı 31 Ağustos-5 Eylül Tarihlerinde Düzenlenecek

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Park'tan bir manzara, 1 Ağustos 2022. 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Beijing'deki Shougang Park ve Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

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BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Park'tan bir manzara, 1 Ağustos 2022. 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Beijing'deki Shougang Park ve Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Eylül Güncel Haberler

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