022 Chicago Hava ve Su Şovu Güncel Haberler CHİCAGO, 21 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde gerçekleştirilen 2022 Chicago Hava ve Su Şovu'nda, Michigan Gölü üzerinden uçan ABD Donanmasına ait hava gösteri grubu Mavi Melekler, 20 Ağustos 2022. İki gün sürecek Chicago Hava ve Su Şovu, Cumartesi günü başladı. CHİCAGO, 21 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde gerçekleştirilen 2022 Chicago Hava ve Su Şovu'nda, Michigan Gölü üzerinden uçan ABD Donanmasına ait hava gösteri grubu Mavi Melekler, 20 Ağustos 2022. İki gün sürecek Chicago Hava ve Su Şovu, Cumartesi günü başladı. (Fotoğraf: Joel Lerner/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Michigan Chicago su Güncel Haberler

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