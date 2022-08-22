022 Akıllı Çin Fuarı Chongqing'de Başladı Güncel Haberler CHONGQİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Akıllı Çin Fuarı, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing kentinde 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. CHONGQİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Akıllı Çin Fuarı, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing kentinde 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Fuar, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenlenecek. Yurtiçi ve yurtdışından 500 katılımcıyla gerçekleşecek fuarda akıllı teknolojilerdeki son başarılar sergilenecek. Fuardaki etkinlikler kapsamında 20 forum, yeni ürün ve teknolojiler hakkında 120 etkinlik ve 10 yarışma düzenlenecek. Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'de düzenlenen 2022 Akıllı Çin Fuarı'na ait alanda akıllı bir robot kahve yapıyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'de düzenlenen 2022 Akıllı Çin Fuarı'na ait alanda bir görevli genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojisiyle film çekimini gösteriyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'de düzenlenen 2022 Akıllı Çin Fuarı'na ait alanda boru hattı denetimi yapan bir robot görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'de düzenlenen 2022 Akıllı Çin Fuarı'nın ana mekanı Chongqing Uluslararası Fuar Merkezi görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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