021 Yılında Namibya'da İnsanlar ve Yaban Hayatı Arasındaki Çatışmalarda 10 Kişi Can Verdi - Haberler

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021 Yılında Namibya'da İnsanlar ve Yaban Hayatı Arasındaki Çatışmalarda 10 Kişi Can Verdi

Xinhua - Güncel
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021 Yılında Namibya'da İnsanlar ve Yaban Hayatı Arasındaki Çatışmalarda 10 Kişi Can Verdi

WİNDHOEK, 20 Nisan (Xinhua) -- Namibya Çevre ve Turizm Bakanı Pohamba Shifeta, Salı günü milletvekillerine yaptığı konuşmada 2021 yılında timsah, su aygırı ve fil saldırıları nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

WİNDHOEK, 20 Nisan (Xinhua) -- Namibya Çevre ve Turizm Bakanı Pohamba Shifeta, Salı günü milletvekillerine yaptığı konuşmada 2021 yılında timsah, su aygırı ve fil saldırıları nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Shifeta'nın verdiği bilgilere göre Namibya, yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanı sıra mülkleri yıkılan ve çiftlik hayvanları öldürülenlere yaklaşık 450.000 ABD doları ödeme yaptı. Bakan Shifeta, "İnsanlar ve yaban hayatı arasındaki çatışmalar, bakanlığın uyumlu çabalarla üzerine gitmeye devam ettiği bir sorun. 2021 yılında toplam 590 insan ve yaban hayatı çatışması vakası bildirildi" diye konuştu. Shifeta, bu vakalar arasında 360 mahsul hasarı, 206 çiftlik hayvanı kaybı olduğunu; 14 kişinin yaralandığını, 10 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Xinhua / Güncel

Namibya, Turizm, Nisan, Salı, Güncel, Haberler

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