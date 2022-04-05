015 Depreminde Hasar Gören Katmandu'daki Kasthamandap Tapınağı Yeniden Açıldı
Xinhua - Güncel
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KATMANDU, 5 Nisan (Xinhua) — Nepal'in başkenti Katmandu'daki Kasthamandap Tapınağı, 4 Nisan 2022. 2015'teki büyük depremde hasar gören ikonik Kasthamandap Tapınağı, yeniden inşasının ardından Pazartesi günü resmi olarak açıldı. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
KATMANDU, 5 Nisan (Xinhua) — Nepal'in başkenti Katmandu'daki Kasthamandap Tapınağı, 4 Nisan 2022. 2015'teki büyük depremde hasar gören ikonik Kasthamandap Tapınağı, yeniden inşasının ardından Pazartesi günü resmi olarak açıldı. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Xinhua / Güncel