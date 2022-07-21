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Zonguldak'ta hırsızlık şüphelileri yakalandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta hırsızlık şüphelileri yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri, Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda açılan stantlardan çok sayıda akıllı saat, hoparlör, gözlük, kolye, telefon aksesuarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, E.G, M.T.G. ile Y.B.C'nin hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, ele geçirilen malzemelerin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Atatürk Bulvarı Zonguldak Hisarcık Ereğli Güncel Haberler

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